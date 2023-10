Dragon Ball Daima - nowy serial anime! Mali Goku i Vegeta w pierwszym zwiastunie

fot. Toei Animation

Kilka lat fani anime Dragon Ball musieli czekać na kolejny serial od Toei Animation, w którym zobaczą ponownie swoich ulubionych bohaterów. Nowa produkcja nosi tytuł Dragon Ball Daima, a jej akcja będzie rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami z Dragon Ball Z a Dragon Ball Super, które zakończyło się w 2018 roku. Premierę nowego anime zaplanowano na jesień 2024 roku.

Dragon Ball Daima - opis fabuły

W oficjalnym opisie Dragon Ball Daima możemy przeczytać:

W wyniku spisku Goku i jego przyjaciele stają się mali. Aby naprawić sytuację udają się do nowego świata! To wspaniała przygoda pełna intensywnej akcji w nieznanym i tajemniczym świecie.

Dragon Ball Daima - zwiastun anime

W sieci pojawił się zwiastun Dragon Ball Daima, który zaprezentowano podczas New York Comic Con. Możemy w nim zobaczyć małego Goku, który będzie podróżować przez galaktykę z Kaioshinem.

Dragon Ball Daima - Akira Toriyama o anime

Twórca kultowego anime, Akira Toriyama, jakiś czas temu zabrał głos na temat nadchodzącej serii. W swoim liście wyjaśnił, że nazwa "Daima" to wymyślony termin, który w języku angielskim oznaczałby coś w rodzaju zła.

Ponieważ Goku musi zrekompensować swoje drobne rozmiary do walki używa swojego Magicznego kija, czego nie widziano od dłuższego czasu. Wymyśliłem historię i scenerię, a także wiele innych projektów. Właściwie to dokładam do tego o wiele więcej niż zwykle. Sprawy będą toczyć się bliżej tajemnic świata Dragon Ball. Mam nadzieję, że wszystkim spodobają się te inne niż zwykle bitwy, które są urocze i potężne.

