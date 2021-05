The Walking Dead - wideo zza kulis produkcji 11. sezonu

fot. AMC

Od lutego trwają prace nad 11. sezonem The Walking Dead. Będzie to ostatnia seria serialu, która będzie liczyć aż 24 odcinki. Poprzedni sezon został przedłużony o 6 bonusowych epizodów, które były kręcone w ścisłym reżimie sanitarnym, aby zapobiec zarażeniom koronawirusem. To spowodowało, że skupiały się one tylko na pojedynczych postaciach i ich historiach. Mimo, że wciąż obowiązują protokoły bezpieczeństwa i obostrzenia na planie to Angela Kang, showrunnerka serialu, zapewnia, że finałowa seria The Walking Dead powróci do swojego normalnego stylu i rozmiarów. Widzowie znowu zobaczą na ekranie duże hordy zombie. Nie zabraknie akcji, intryg i nowych miejsc, których jeszcze nie widzieliśmy.

Do sieci trafiło krótkie wideo zza kulis 11. sezonu. W nim możemy zobaczyć Eugene'a (Josh McDermitt), Ezekiela (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) i Księżniczkę (Paola Lazaro) oraz żołnierzy w białych zbrojach ze Wspólnoty, którzy ich pojmali. Aktorzy są w dobrych humorach w wideo, ale też wciąż chronią się przyłbicami. Ostatni sezon zadebiutuje dwoma odcinkami w sierpniu.

The Walking Dead - premiera dwóch pierwszych odcinków 11. sezonu zaplanowana jest na 22 sierpnia 2021 roku w USA.