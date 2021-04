The Walking Dead - Rick powróci w 11. sezonie? Andrew Lincoln o początku prac nad filmem

fot. AMC

Trwają prace na planie zdjęciowym 11. sezonu The Walking Dead. Fani serialu zastanawiają się czy Rick Grimes, w którego wciela się Andrew Lincoln powróci w finałowej serii. Przypomnijmy, że główny bohater został ciężko ranny w 9. sezonie. Na prośbę Anne (Pollyanna McIntosh) został zabrany przez helikopter Armii Republiki Obywatelskiej. Od tego czasu Rick nie pojawił się w serialu, ani też w jego spin-offach. W rozmowie z SFX Magazine Lincoln nie wykluczył możliwości powrotu do The Walking Dead, ale również dla niego ten temat stanowi zagadkę.

Prosta odpowiedź brzmi: nie mam pojęcia. Nie sądzę, że scenariusz został już napisany, ale nigdy nie mów nigdy, ponieważ wszyscy, którzy wciąż tworzą ten serial są moimi dobrymi przyjaciółmi. To niezwykłe, że oni dalej robią ten piękny i przełomowy serial, który wciąż oddziałuje na świat.

Ten powrót może być problematyczny, ponieważ w serialu doszło do przeskoku czasowego. Historia Ricka będzie kontynuowana w trzech filmach, które mają trafić do kin. Prace na planie zdjęciowym pierwszego z nich zostały opóźnione przez wybuch pandemii koronawirusa. Andrew Lincoln, który mieszka w Wielkiej Brytanii, czeka z niecierpliwością na początek produkcji.

W tej chwili nie pracuję na planie. Wciąż mam lockdown. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, żeby ruszyć z produkcją przy pierwszej możliwej okazji. Mówi się, że to będzie wiosną. Nie mogę się doczekać, żeby założyć te kowbojskie buty.

Aktor będzie pełnić również rolę producenta filmu. Szczegóły fabuły nie są znane.

The Walking Dead - premiera 11. sezonu zaplanowana jest na 22 sierpnia 2021 roku w USA.