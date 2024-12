W 2. sezonie Akolity miało być więcej Dartha Plagueisa. Aktor nie traci wiary w powrót serialu

fot. Disney+

Reklama

Serial Gwiezdne Wojny: Akolita nie spotkał się z ciepłym przyjęciem fanów. Wyniki oglądalności też nie pomogły twórcom w walce o 2. sezon, a produkcję Disney+ skasowano tuż po zakończeniu pierwszej serii. Twórczyni wspominała o swoich planach, a aktorzy mieli żal o tak wczesne anulowanie serialu, który miał na siebie wiele planów. W finałowym odcinku została to zapowiedziane w postaci Dartha Plagueisa, a więc postaci z mitologii Gwiezdnych Wojen, którą każdy fan kojarzył i liczył na zobaczenie w wersji aktorskiej. Okazuje się, że gdyby 2. sezon powstał, to byłoby go jeszcze więcej.

Manny Jacinto, który wcielał się w Qimira, zdradził to podczas FanExpo San Francisco.

W 2. sezonie miało być definitywnie więcej Plagueisa. A jeśli nie, to na pewno w trzecim sezonie. Nie mogę powiedzieć nic więcej, bo może uda nam się wrócić. Nie chcę zdradzać szczegółów, spoilerować ani dawać fałszywej nadziei, ale było jeszcze wiele pomysłów, które chcieliśmy wykorzystać.

Gwiezdne Wojny - seriale aktorski [RANKING]