The Walking Dead - najbrzydsze zombie z serialu. Czy wasz żołądek to wytrzyma?

fot. AMC

W ciągu 11. sezonów The Walking Dead bohaterowie wielokrotnie byli atakowani przez wygłodniałe i kąsające zombie. Przez serial przewinęło się setki szwendaczy, które najczęściej ginęły od ciosów postaci. W trakcie 11 lat trwania produkcji żywe trupy przeszły niemałą ewolucję, bo stawały się coraz bardziej szkaradne, gnijące i makabryczne. Twórcom nigdy nie brakowało pomysłów i fantazji, żeby zombie wyglądały obrzydliwie, przerażająco i oryginalnie. Nad charakteryzacją zombie czuwa ze swoim zespołem Greg Nicotero, który jest też producentem serialu i od czasu do czasu zajmuje się reżyserią odcinków.

Galerię szwendaczy rozpoczniemy od gościnnych występów znanych osób w roli walkersów. Przypomnimy sobie też, jak niektórzy bohaterowie wyglądali po przemianie w zombie. Ale przede wszystkim przyjrzymy się najbardziej pamiętnym i odstręczającym szwendaczom, które pojawiły się w The Walking Dead. Chyba nie trzeba mówić, że zdjęcia są drastyczne i nie należą do przyjemnych, a także, że są one skierowane do ludzi o mocnych żołądkach. Część z nich to zakulisowe fotografie z planu, na których można lepiej podziwiać makabryczny wygląd zombie. Dość łatwo się domyślić, którzy szwendacze pochodzą z pierwszych sezonów, na co wskazuje stan ich rozkładu oraz ilość nałożonej charakteryzacji na aktorach.

W jednym z odcinków pojawił się Ian Scott, czyli gitarzysta thrashmetalowego zespołu Anthrax. Przyjaźni się z Normanem Reedusem, który też gościnnie pojawił się na scenie podczas jednego z koncertów.

