The Watchers powstawał przy udziale M. Night Shyamalana. Reżyser pracował z drugą ekipą

The Watchers to debiutancki film Ishany Night Shyamalan, córki reżysera Szóstego zmysłu, czy Znaków. W rozmowie z Total Film twórczyni zdradziła, że na planie jej nadchodzącego horroru obecny był również jej ojciec M. Night Shyamalan. Co więcej, filmowiec pomagał przy The Watchers, jako reżyser drugiej ekipy.

The Watchers - M. Night Shyamalan pomagał przy debiucie swojej córki

Ishana Night Shyamalan przyznała, że wielokrotnie uczestniczyła w produkcji filmów swojego ojca, praktycznie wychowując się na planach. Dodała, że obecność tak doświadczonego reżysera pozwalała skupić się całej obsadzie i ekipie, ale również ich uspokoić:

Właściwie to nakręcił kilka scen z drugą ekipą do mojego filmu, więc było to naprawdę wspaniałe odwrócenie ról.

Reżyserka wyznała także, jakimi twórcami inspirowała się, kręcąc swój debiut:

Inspirowali mnie twórcy filmów bardziej wizualnych, jak Kar-wai Wong. Uwielbiam sposób, w jaki Tim Burton bawi się tworzeniem przestrzeni wizualnych. Jeśli chodzi o brzmienie, bardzo zainspirowało mnie poczucie natury horroru, wykorzystanie rzeczy istniejących w otoczeniu do stworzenia napięcia.

Twórczyni The Watchers wymieniła takie klasyczne horrory, jak Onibaba w reżyserii Kaneto Shindô, a także Antychrysta, który został nakręcony przez Larsa von Triera. Także Szczęki Stevena Spielberga zainspirowały sposób, w jaki główne zagrożenie filmu pozostaje poza wzrokiem widzów.

Ishana Night Shyamalan przyznała, że to jedna z najbardziej frustrujących i przerażających rozwiązań, jakie można zrealizować w kinie grozy:

Pomysł, że obserwuje cię coś, czego nie możesz zobaczyć, czego nie widzisz, nie wiesz, co to jest, to bardzo przerażająca rzecz.

The Watchers – fabuła, obsada i data premiery

Film opowiada historię Miny, 28-letniej artystki, która utknęła w rozległym, niezamieszkałym lesie w zachodniej Irlandii. Kiedy Mina znajduje schronienie, nieświadomie zostaje uwięziona wraz z trzema nieznajomymi, którzy każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stworzenia.

W obsadzie poza Fanning znaleźli się Georgina Campbell, Oliver Finnegan oraz Olwen Fouere. Producentami są M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan i Nimitt Mankad, a producentami wykonawczymi Jo Homewood i Stephen Dembitzer.

The Watchers – premiera 7 czerwca 2024 roku.