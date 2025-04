fot. Netflix

Courtney Henggeler, najbardziej znana z roli Amandy, czyli żony Daniela LaRusso z serialu Cobra Kai, postanowiła porzucić aktorstwo. W zeszłym miesiącu napisała post na platformie Substack, w którym przekazała, że "odpuszcza", tłumacząc, że nie chciała już być trybikiem w maszynie. Serwis Deadline poprosił Henggeler o komentarz.

Aktorka o powodach zakończenia kariery

Aktorka występowała gościnnie w kilku innych znanych serialach, jak Teoria wielkiego podrywu, Mamuśka, Faking It, ;Happy Endings, Pełniejsza chata czy Agenci NCIS. Ma na swoim koncie 40 ról, ale nigdy nie doczekała się przełomu w swojej karierze, choć takim wydawał się serial Cobra Kai. W odpowiedzi dla Deadline napisała:

Wszystko, co znałam w swoim życiu zawodowym, to aktorstwo. Ale nawet nie sztukę czy rzemiosło aktorskie. Wszystko, co naprawdę [znałam], to pośpiech. Pośpiech, harówka, od czasu do czasu [sic] przeplatane dziwną pracą aktorską. Może kwestia lub dwie do telewizyjnego serialu Dr. House – "Przepraszam" (to wszystko. To była moja kwestia. Genialne).

Henggeler była sfrustrowana "powracającymi gościnnymi rolami, które nigdy nie powracały". Tak opisuje swoją karierę:

Przeżyliśmy dzięki okruchom. Napełniliśmy nasz puchar możliwościami; nasze kubki złudzeniami. Nasze talerze były puste, ale nad naszymi głowami wisiała kura znoszące złote jaja. Dzisiaj może być ten dzień. Dzisiaj może być dzień, w którym dosięgnę kury znoszącej złote jaja.

Mimo to aktorka uważa się za jedną z osób, które miały szczęście, odnosząc się do występowania w Cobra Kai.

Grałam w serialu. Serialu odnoszącym sukcesy. Zarobiłam pieniądze. Moja twarz była na billboardach, których wyczekiwałam ponad 20 lat. Reżyserował mnie George Clooney [chodzi o film Ósemka ze sternikiem - przyp. red.], na litość boską. To według wszystkich definicji jest kurą znoszącą złote jaja.

Mimo tych sukcesów, 47-letnia aktorka wciąż odczuwa niezadowolenie.

Przez lata uciszałam głos w mojej głowie, błagający mnie, żebym odeszła. Głos, nieustanne nękanie. Nie z powodu samego aktorstwa. Ale z powodu walki, którą musiałam prowadzić, aby móc grać. To, co kiedyś wydawało się konieczne, coś, w czym chętnie uczestniczyłam, a nawet celebrowałam, stało się przytłaczające.

Wszystkie sezony Cobra Kai można oglądać na platformie Netflix.

