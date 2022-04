The Winchesters - Jensen Ackles o serialu. Związek z Supernatural będzie szalony

Fot. Materiały prasowe

The Winchesters rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z Supernatural. Serial pokaże historię Johna i Mary Winchesterów od momentu, gdy się poznali, zakochali w sobie i razem walczyli ze złem. Narratorem serialu będzie Dean Winchester, w którego wcieli się oczywiście Jensen Ackles. Aktor jest też producentem wykonawczym i w tej roli udzielił wywiadu portalowi TVline.

The Winchesters - związek z Supernatural

Ackles przyznaje, że gdy rozpoczął prace nad scenariuszem razem ze scenarzystą Robbiem Thompsonem, miał wątpliwości, czy uda im się to dobrze wymyśleć. Był jednak pewien, że nie może połączyć punktów fabuły znanych z oryginału w prostej linii, bo będzie to nudne i nieciekawe. To byłaby według niego zbyt prosta historia. Tłumaczy, że ważne było, aby podkreślić związek ze światem Supernatural w naprawdę szalonym stylu tego serialu.

- Jeśli połączymy te kropki w szalonym, dzikim stylu Supernatural, wówczas mamy serial. To więc robiliśmy przez ten czas.

Wyjawia, że ważne aspekty historii Mary i Johna stworzone w Supernatural będą tutaj poruszone. Ciekawe dla niego jest to, jak do tych punktów dojdą i według niego robią to w sposób, którego sami nie oczekiwali. Bawią się tym.

- Nie jest to wyprana z wszystkiego wersja. Nie jest to przesłodzona wersja o tym, jak mama poznała tatę. Pokażemy, jak to wydarzyło się na serio.

The Winchesters - prace trwają, ale data premiery nie jest znana.