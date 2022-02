The Winchesters, Walker: Independence i Gotham Knights - zamówiono piloty seriali. W tym prequel Supernatural

Fot. Materiały prasowe

The Winchesters, Walker: Independence i Gotham Knights to seriale, których piloty zostaną zrealizowane.

Pierwszy projekt to prequel hitu Nie z tego świata. Bohaterami będą John i Mary, rodzice Deana i Sama z oryginalnego serialu. W zapowiedzi czytamy, że to epicka historia miłosna o tym, jak się poznali i jak rzucili wszystko na szalę nie tylko, by uratować swoją miłość, ale też cały świat. Narratorem będzie Dean Winchester, którego głosem będzie Jensen Ackles. Aktor będzie również producentem pilota. Robbie Thompson będzie autorem scenariusza. Jest to trzecia próba stworzenia serialu w świecie Supernatural. Poprzednie dwie miały miejsce w 2014 roku (Bloodlines) i 2017 (Wayward Sisters).

Walker: Independence to prequel hitu Walker rozgrywający się w XIX wieku. Bohaterką jest Abby Walker, której mąż zostaje zabity na jej oczach podczas wyprawy na zachód. Chcąc się zemścić natrafia na Hoyta Rawlinsa, zbira szukającego celu w życiu. Ich perypetie zabierają ich do miasteczka Independence w stanie Teksas, w którym mieszka różnorodna grupa ludzi z bujną przeszłością i optymizmem na przyszłość. Autorem scenariusza jest Seamus Fahey, który stworzył również historię z Anną Fricke, twórczynią Walkera.

Ostatnim pilotem jest Gotham Knights, za którą odpowiadają producenci Batwoman, Chad Fiveash i James Stoteraux. Historia rozgrywa się tuż po zabójstwie Bruce'a Wayne'a. Jego buntowniczy, adoptowany syn zawiera zaskakujący sojusz z dziećmi wrogów Batmana, które zostały wrobione w jego zabójstwo. Gotham bez Mrocznego Rycerza staje się miejscem bardziej niebezpiecznym niż kiedykolwiek. Ta grupa niepasujących do siebie ludzi jest jednak nadzieją dla miasta. Uratują je jako tytułowi Rycerze z Gotham. Podkreśłono, że projekt nie ma żadnego związku ze światem Batwoman oraz grą o tych postaciach.

Poza tym stacja The CW zamówiła realizację dodatkowych sześciu scenariuszy serialu o kobiecej wersji Zorro, nad którą pracuje Robert Rodriguez.

