The Witcher: Blood Origin - poszukiwane dwie główne role żeńskie? Nowe informacje

The Witcher: Blood Origin będzie miniserialem osadzonym 1200 lat przed wydarzeniami z serialu Wiedźmin. Przedstawi historię rozgrywającą się w świecie elfów. Poznamy pochodzenie i losy pierwszego wiedźmina oraz zobaczymy wydarzenia, które doprowadziły do Koniunkcji Sfer, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.

Wcześniej informowano, że Lauren Schmidt Hissrich, showrunnerka Wiedźmina, jest producentką wykonawczą, zaś showrunnerem jest Declan De Barra (scenarzysta pierwszego sezonu serialu). Podano też nazwiska osób znajdujących się w zespole scenarzystów. Od tamtego czasu nie słyszeliśmy nowych doniesień jeśli chodzi o postępy prac nad serialem. Teraz portal Redanian Intelligence podaje prawdopodobne opisy dwóch głównych żeńskich postaci serialu.

Bohaterkami mają być: Eile “The Lark” Lithe i Księżniczka Merwyn. Eile ma około dwudziestu lat i jest opisywana jako muskularna postać. Merwyn z kolei jest nieco młodsza. Nie są to postacie, które możemy znać z książek. Fabuła produkcji będzie toczyć się w okresie, który był tylko wspominany w prozie Sapkowskiego. Widzowie zobaczą zatem zupełnie nowe historie w świecie Wiedźmina. Zdjęcia mają ruszyć od maja do grudnia 2021 roku. Informacje te nie są potwierdzone, ale jeśli zdjęcia ruszą w maju, możemy oczekiwać prawdopodobnie premiery w 2022 roku.

Andrzej Sapkowski został konsultantem kreatywnym serialu, który choć inspiruje się jego książkami, opowie historię, której w powieściach nie było. Jason Brown i Sean Daniel z Hivemind oraz Tomek Bagiński i Jarek Sawko z Platige Films będą producentami wykonawczymi.