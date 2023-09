The Witcher: Sirens of the Deep - nowe informacje. Kolejne anime Netflixa ze świata Wiedźmina

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Przez długi czas było cicho o anime The Witcher: Sirens of the Deep. Potwierdzono jedynie, że taki tytuł rzeczywiście powstanie i wystąpi w nim Essi Daven, utalentowana trubadurka i przyjaciółka Jaskra. Teraz jednak portal Redanian Intelligence podzielił się kolejnymi informacjami na temat nowego projektu ze świata Wiedźmina od Netflixa. Zobaczcie sami.

The Witcher: Sirens of the Deep - nowe informacje

Redanian Intelligence twierdzi, że Netflix rozpoczął już prace nad materiałami promocyjnymi, takimi jak plakaty i zapowiedzi, do anime The Witcher: Sirens of the Deep. To z kolei oznacza, że projekt jest o wiele bliższy ukończenia, niż możnaby się spodziewać po skąpych aktualizacjach. Portal przewiduje, że pierwsze oficjalne informacje mogą pojawić się podczas nadchodzącego Netflix’s Geeked Week 2023.

Jeśli chodzi o datę premiery, nie ma żadnych oficjalnych informacji na ten temat. Redanian Intelligence przewiduje jednak, że skoro już rozpoczęto pracę nad materiałami promocyjnymi, to anime powinno zadebiutować pomiędzy końcem tego roku a początkiem przyszłego.

The Witcher: Sirens of the Deep - o czym opowiada anime?

Przypominamy, że The Witcher: Sirens of the Deep ma być adaptacją opowiadania Trochę poświęcenia autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Tak jak wspomnieliśmy, w anime pojawi się ulubienica fanów, Essi Daven, której głos ma podłożyć Christina Wren. Muzykę stworzy kompozytor Joseph Trapanese, który pracował także przy drugim i trzecim sezonie Wiedźmina. Za projekt odpowiada Studio Mir, które współtworzyło anime Wiedźmin: Zmora Wilka.

Zobacz także:

Najlepsze seriale fantasy w historii [RANKING]

Tak przedstawia się ranking ze strony Ranker, w którym o wynikach zadecydowały głosy internautów. Zobaczcie, na którym miejscu znalazł się netfliksowy Wiedźmin.