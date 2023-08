Wiedźmin: 3. sezon - różnice w serialu względem książek. Czy tym razem było mniej zmian?

Naprawienie więzi - w 3. sezonie twórcy postanowili naprawić relacje między głównym trio postaci, ponieważ w poprzedniej odsłonie doszło do zdrady ze strony Yennefer, która straciła swoją moc i chciała wykorzystać Ciri do jej odzyskania. Mamy więc na początku przygody bohaterów Geralta i Yennefer, którzy porozumiewają się za pomocą listów. Jest to zmieniony motyw z książek, a tam nie było aż tak napiętej relacji między postaciami.