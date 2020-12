Thomas Jane chciałby wrócić do Punishera jako reżyser. W głównej roli widzi Jona Bernthala

Marvel

Thomas Jane wcielił się w Franka Castle w filmie Punisher z 2004 roku. Reżyserem był wówczas Jonathan Hensleigh, którego produkcja nie cieszyła się wielką popularnością i uznaniem krytyków. Dopiero serialowy Punisher z udziałem Jona Bernthala od Netflixa, przyniósł blask postaci z komiksów Marvela.

Jane po latach rozpoczął karierę reżyserską, debiutując obrazem Mroczna kraina w 2009 roku. W rozmowie z portalem ComicBook.com zdradził, że chciałby ponownie zmierzyć się z tą postacią na ekranie, tym razem stojąc za kamerą jako reżyser.

To zależy od tego, czy fani naprawdę chcieliby mojego powrotu i znalazłby się scenariusz. Wystąpiłem w krótkometrażówce, ponieważ w filmie nie oddano do końca sprawiedliwości postaci Franka Castle'a. Uwielbiam to, co Bernthal zrobił w serialu Netflixa i uważam, że jest świetnym Punisherem. Chciałbym wyreżyserować film o Punisherze z Bernthalem w roli głównej, bo jest świetnym aktorem.

Na ten moment nie wiadomo, czy Marvel Studios ma plany wobec tego bohatera. Uważa się, że skoro do swojej roli Daredevila ma powrócić Charlie Cox, to także Bernthal powinien ze swoją postacią pojawić się na ekranie produkcji MCU. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach.