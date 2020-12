Gambit królowej - jak powstawał serial? Zobacz wideo zza kulis produkcji

fot. materiały prasowe

Gambit królowej to hitowy serial Netflixa 2020 roku, który zebrał do tej pory ogromną rzeszę fanów i wiele pozytywnych opinii. Do sieci trafił materiał zza kulis projektu, który ukazuje jak powstawała produkcja. Do tego możemy usłyszeć komentarze twórców oraz obsady serialu. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterką serialu jest Beth Harmon, która w wieku ośmiu lat trafia do sierocińca. Tam pod okiem miejscowego woźnego odkrywa swój talent do szachów. Jednak przy okazji orientuje się, że najlepiej gra pod wpływem środków odurzających. Przez kolejne lata Beth pnie się po szczeblach kariery w środowisku szachowym zdominowanym przez mężczyzn, zdobywając uznanie, jednak przy okazji mierząc się z własnymi ambicjami, głodem zwycięstw i nałogami.

W obsadzie produkcji znajdują się Anya Taylor-Joy, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling, Bill Camp oraz Marcin Dorociński. Serial można obejrzeć na platformie Netflix.