Thor kontra Gorr. Bohater będzie mieć zaskakującą broń w filmie MCU [WIDEO]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Nowy spot filmu Thor: miłość i grom pokazuje kilka sekund, których wcześniej nie widzieliśmy. Mamy więc dobre spojrzenie na broń, która bohater wykorzysta z walce z Gorrem, rzeźnikiem bogów. Nie jest to jednak ani Mjolnir, ani Stormbreaker, ale... piorun Zeusa. To też pokazuje, że rola postaci granej przez Russella Crowe'a będzie mieć ważny wpływ na fabułę. Natomiast tematem przewodnim spotu jest zbieranie armii przez Thora do walki z Gorrem, który ma swoje potwory pod rozkazami.

Thor 4 - spot

Thor: miłość i grom - galeria

Thor: miłość i grom

W filmie Thor ma dosyć walki i postanawia odnaleźć spokój, daleko od superbohaterskich spraw. Jednak jego emeryturę przerywa pojawienie się Gorra Rzeźnika Bogów, obdarzonego ogromną mocą złoczyńcy, który za cel postawił sobie zabicie wszystkich znanych światu bogów. Thor, aby powstrzymać antagonistę werbuje drużynę, w której skład wchodzą między innymi Strażnicy Galaktyki i Jane Foster, która, jak się okazuje, włada Mjolnirem.

Thor: miłość i grom - premiera filmu w polskich kinach 8 lipca 2022.