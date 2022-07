Thor: miłość i grom - postać Christiana Bale'a wygląda inaczej niż w komiksach. To wina... serii Harry Potter

Źródło: Marvel

Niektórzy fani komiksów Marvela narzekają, że Gorr, rzeźnik bogów z filmu Thor: miłość i grom wygląda zupełnieinaczej niż w pierwowzorze. Teraz po raz pierwszy reżyser i współscenarzysta Taika Waititi opowiada o tym, skąd taka zmiana i co na nią wpłynęło.

Thor 4 - wygląd Gorra

Taika Waititi omawiał postać rzeźnika bogów w rozmowie z IGN. Odpowiedź jest dość prosta: to wina filmów o Harrym Potterze, ponieważ wizualnie komiksowy Gorr za bardzo przypomina Voldemorta w wykonaniu Ralpha Fiennesa. Podjęli decyzję, aby zmienić go wizualnie, bo mieli świadomość, że widzowie automatycznie porównywaliby go do Voldemorta, ale w tej pracy pozostawili historię Gorra i cały klimat z nim związany.

- Jego twarz w komiksach niestety przypomina Voldemorta. Uznałem więc, że ludzie automatycznie będą widzieć to porównanie, więc zdecydowaliśmy odejść od tego wizerunku, ale zostawić cały ton oraz fakt, że ma miecz. Najważniejsze było przeniesienie jego historii.

Sam Bale opowiadał, że nigdy nie wiesz do końca, jak to wizualnie zadziała dopóki ta charakteryzacja nie zostanie nałożona. Gdy jednak do tego doszło, uznał, że wszystko gra. Dodał też, że choć ma określoną wizję na postać, w czasie kręcenia ciągle eksperymentuje i odkrywa tę kreację.

Thor: miłość i grom - premiera 8 lipca w kinach.

Thor: miłość i grom - kim jest Gorr?

W grudniu 2020 roku ogłoszono, że Christian Bale gra tego złoczyńcę. Wtedy tak pisaliśmy o nim i jego mocach: Gorr pochodzi z tajemniczej planety i dysponuje niezwykle potężnym mieczem znanym jako "All-Black the Necrosword" - ostrze stworzył władca symbiontów, Knull, który swego czasu wykorzystał je do odcięcia głowy jednego z Celestian. Ta broń zapewnia Gorrowi m.in. nadludzką siłę, szybkość, wytrzymałość, nieśmiertelność, zdolność zmieniania kształtu i umiejętność replikacji.