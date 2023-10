Thor 5 w planach. Kwestia reżysera ucieszy fanów MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi niezawodny Daniel Richtman, którego doniesienia przeważnie się sprawdzają, Marvel Studios już pracuje nad filmem Thor 5. Według jego źródeł nie chcą oni za kamerą filmowca znanego jako Taika Waititi, który zebrał olbrzymią krytykę za jakość superprodukcji Thor: miłość i grom z 2022 roku. Obecnie jest poszukiwany nowy reżyser, który przejmie przygody marvelowskiego Thora. Chris Hemsworth wróci w tytułowej roli.

Thor 5 - co wiemy?

Poza tymi informacjami podanymi przez Richtmana nic więcej na temat produkcji nie wiadomo. Nie obejrzymy jej zbyt szybko. Jeśli w tym momencie ruszają wstępne prace, minie co najmniej kilka lat zanim cokolwiek Marvel Studios oficjalnie ogłosi. Raczej ten projekt nie będzie należeć do faz MCU wprowadzających do wydarzeń z filmów Avengers: The Kang Dynasty oraz Avengers: Secret Wars. To oznacza, że przed 2027 roku raczej ten projekt nie ujrzy światła dziennego.

Thor: miłość i grom, podobnie jak inne tytuły MCU, jest dostępny w platformie streamingowej Disney+.

