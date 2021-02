Thor: Love and Thunder - tak trenuje Chris Hemsworth. Jak duża rola Strażników Galaktyki?

fot. materiały prasowe

Zdjęcia do filmu MCU zatytułowanego Thor: Love and Thunder trwają w Australii. Wiemy, że zobaczymy w filmie to, czego oczekiwali fani po zakończeniu Avengers: Koniec gry, czyli tzw. Asgardczyków Galaktyki - ściślej mówiąc działania Thora ze Strażnikami Galaktyki. Z doniesień wiedzieliśmy, że Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan i Pom Klementieff byli na planie filmu przez kilka ostatnich tygodni. Według najnowszych doniesień aktorzy już rozjechali się do domów i zakończyli prace na planie. Potwierdzali to w mediach społecznościowych, a Chrisa Pratta widziano już w Los Angeles z żoną. Biorąc pod uwagę długość prac na planie ich rola nie będzie tak duża, jakby pewnie wielu chciało. Na pewno nie jest to jedna czy dwie sceny, ale można wyciągnąć wniosek, że ich wątek jest niewielki. Zaznaczmy, że według doniesień na planie nie pojawiła się Zoe Saldana, więc Gamora z uwagi na wydarzenia z MCU, tutaj się nie pojawi.

Przypomnijmy, że pomimo tego James Gunn, twórca filmowych Strażników Galaktyki pełnił rolę konsultanta przy filmie. Zanim Taika Waititi zaczął pisać swój scenariusz, przeprowadził długą rozmowę z reżyserem. Następnie, gdy tekst był gotowy, Gunn go przeczytał i dał swoje uwagi. Waititi miał też okazję przeczytać scenariusz Strażników Galaktyki 3, by wszystko nadal było spójne z planem MCU.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1357480147591389185

Niedawno informowaliśmy o wypowiedzi dublera Chrisa Hemswortha, który zapowiadał, że Thor nigdy nie był wcześniej tak umięśniony. Aktor opublikował nowe wideo z treningu w czasie pracy nad filmem. Zobaczcie sami: