Thor: Love and Thunder - szykujcie się na najbardziej umięśnionego Thora. Tessa Thompson trafiła na plan

fot. Marvel

Obecnie w Australii trwają zdjęcia do widowiska Thor: Love and Thunder, czyli kolejnej produkcji o losach Boga Piorunów Kinowego Uniwersum Marvela. Bobby Holland Hanton, kaskader, który jest dublerem Chrisa Hemswortha na planie produkcji, udzielił wywiadu australijskiemu porannemu programowi radiowemu Fitzy and Wippa. Stwierdził, że Hemsworth do roli Thora w nowym filmie przybrał największą jak do tej pory masę mięśniową. Hanton jest zmuszony naśladować intensywną dietę aktora i jego treningi. Kaskader przyznał, że czasami ma problemy z nadążaniem za Hemsworthem. Wyjawił, że trenuje z aktorem dwa razy dziennie i je posiłki co dwie godziny.

Ponadto Tessa Thompson, która wciela się w produkcji w rolę Walkirii, zamieściła na swoim Instastories ujęcie z planu:

Tessa Thompson/Instagram

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. W filmie Thor połączy siły ze Strażnikami Galaktyki w walce z Gorrem Rzeźnikiem Bogów. W widowisku Jane Foster ma stać się podobno kobiecym wcieleniem Thora, podnosząc jego młot.

Thor: Love and Thunder - premiera filmu w USA została zaplanowana na 6 maja 2022 roku.