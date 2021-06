Thor: Love and Thunder - koniec prac na planie. Heros nigdy nie był tak muskularny

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

W końcu po wielu miesiącach prac na planie Thor: Love and Thunder zdjęcia zostały zakończone. Informację o tym, ogłosili na Instagramie sam Chris Hemsworth i reżyser Taika Waititi. Panowie razem pozują do zdjęcia, na którym ponownie widzimy, jak nowy Thor nabrał masy mięśniowej. Na razie nie wiadomo, jakie będą jego motywacje z przejścia od zaniedbanego Thora z Avengers: Koniec gry do tego, którego widzimy na zdjęciu.

Obaj panowie zapowiadają, że Thor: Love and Thunder będzie czymś niezwykłym. Chris Hemsworth zapowiada, że będzie to szaleństwo, ale zabawne i emocjonujące. Natomiast Taika Waititi twierdzi, że nigdy w życiu nie zrobił nic tak szalonego, jak ten film.

W obsadzie są także Natalie Portman, Karen Gillan, Tessa Thompson, Natalie Portman, Matt Damon, Russell Crowe, Melissa McCarthy, Sam Neill, Sean Gunn, Jaimie Alexander oraz Christian Bale. Taika Waititi napisał scenariusz razem z Jennifer Kaytin Robinson.

Pierwsze trzy filmy o Thorze zebrały razem prawie 2 mld dolarów. Najbardziej dochodowy jest Thor: Ragnarok w reżyserii Waititiego, który osiągnął 853,9 mln dolarów.

Thor: Love and Thunder - premiera 6 maja 2022 roku.