Thor: Love and Thunder - rodzima planeta antagonisty na zdjęciach z planu?

Źródło: Marvel

Zdjęcia do filmu Thor: Love and Thunder ruszyły w Australii. Do sieci trafiło kilka zdjęć z planu, które według opinii wielu fanów przedstawiają rodzimą planetę antagonisty filmu, Gorra (Christian Bale), słynącego w komiksach z wymownego przydomka "Rzeźnik Bogów". Właśnie z komiksów wiemy, że pochodzi z tajemniczej planety, z której został wygnany przez swój lud.

Choć nie wiemy dokładnie, co przedstawiają konstrukcje na planie, to jednak dobrą wiadomością jest sam fakt rozpoczęcia prac na planie. W sieci znalazły się też zdjęcia ze spotkania ekipy filmu, na których widzimy m.in. Chrisa Hemswortha oraz Chrisa Pratta. Możecie je zobaczyć poniżej.

https://twitter.com/cosmic_marvel/status/1352623571659440129

https://twitter.com/MCUonlynews/status/1352872023933018113

Przypomnijmy, że za reżyserię produkcji Thor: Love and Thunder odpowiedzialny jest zdobywca Oscara Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok). Scenariusz do filmu napisał reżyser wraz z Jennifer Kaytin Robinson. W obsadzie filmu znajdują się również Natalie Portman oraz Tessa Thompson.

Zobacz także:

Premiera filmu w kinach 6 maja 2022.