Thor: Love and Thunder - jaką broń będzie mieć tytułowy heros? Mamy potwierdzenie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

Informacje o Thor: Love and Thunder pochodzą od Bobby'ego Hollanda Hantona, który jest dublerem Chrisa Hemswortha na planie superprodukcji. Nieświadomy tego, co zrobił, Hanton opublikował na TikToku krótkie wideo z przygotowań do sceny akcji z Thorem w roli głównej. Szybko jednak zdał sobie sprawę ze swojego błędu i post został już usunięty. Sprawdza się jednak odwieczna prawda: w Internecie nic nie ginie.

Dzięki temu mamy dwa zdjęcia będące zrzutem ekranu z tego wideo. One właśnie zdradzają, że Thor nie będzie władać Stormbreakerem jak w Avengers: Koniec gry, ale do łask wróci młot Mjolnir. Nie wiadomo jednak, na jakiej zasadzie może się to wydarzyć, bo w MCU broń została zniszczona przez Helę w Thor: Ragnarok. Można spekulować, że skoro w kluczem do 4. fazy MCU będzie multiwersum, czyli równoległe alternatywne rzeczywistości, że to stąd młot znów jest w posiadaniu Thora. Pamiętamy, że Mjolnir z przeszłości został odniesiony na miejsce przez Kapitana Amerykę. Na razie nie ma żadnego potwierdzenia ani przecieku, skąd ta broń się wzięła w Thor: Love and Thunder.

Thor: Love and Thunder - Bobby Holland Hanton

Thor: Love and Thunder - premiera w 2022 roku w kinach.