Thor: Love and Thunder - nowe zdjęcia z planu filmu. Nebula i tajemniczy, niebieski kosmita

fot. Marvel

Obecnie w Australii trwają prace na planie kolejnego widowiska MCU, Thor: Love and Thunder. Co jakiś czas do sieci trafiają nowe zdjęcia zza kulis produkcji. Najnowsze z nich przedstawia Karen Gillan, wcielającą się w rolę Nebuli, w pełnej charakteryzacji. Uwagę zwraca jeszcze jeden, nieznany, niebiesko-skóry kosmita, który pojawia się na jednym ze zdjęć. Najprawdopodobniej należy on do rasy Kree. Link do zdjęć znajdziecie poniżej.

Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy. W filmie Thor połączy siły ze Strażnikami Galaktyki, aby powstrzymać Gorra Rzeźnika Bogów, który jest głównym antagonistą produkcji. Podobno w widowisku Jane Foster ma podnieść młot Thora.

W obsadzie oprócz wspomnianej Gillan znajdują się między innymi Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Tessa Thompson oraz Jeff Goldblum.

Thor: Love and Thunder - premiera filmu w USA została zaplanowana na 6 maja 2022 roku.