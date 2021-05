Thor: Love and Thunder - Sacha Baron Cohen widziany w towarzystwie aktorów filmu. Dołączy do MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W Australii trwają prace na planie kolejnego widowiska MCU, Thor: Love and Thunder. Co jakiś czas do sieci trafiają nowe zdjęcia zza kulis produkcji. Tym razem fotka nie pochodzi z planu, ale dostrzeżono dwóch aktorów zaangażowanych w film (Christiana Bale'a i Russella Crowe'a) w towarzystwie Sachy Barona Cohena (Kolejny film o Boracie). To zrodziło spekulacje, że być może aktor znany z roli Borata pojawi się w produkcji MCU.

Oczywiście wspólnie zjedzony lunch nie musi niczego oznaczać, więc traktujmy to wyłącznie jako spekulacje. Pamiętajmy jednak, że wcześniej mieliśmy wspólne zdjęcie Chrisa Hemswortha z Russellem Crowe'em na neutralnym gruncie, a później okazało się, że aktor faktycznie wystąpi w produkcji MCU. Nawet jeśli Cohen miałby zagrać w filmie, pewnie byłby to występ gościnny.

https://twitter.com/LoveThunderBale/status/1388643498727858177

W tytułowej roli powróci oczywiście Chris Hemsworth. W obsadzie są jeszcze Tessa Thompson oraz Natalie Portman. Za kamerą ponownie Taika Waititi.

Premiera filmu 11 lutego 2022 roku.