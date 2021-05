Ms. Marvel - zdjęcia z planu. Superbohaterka MCU w pełnym kostiumie

fot. Marvel

Trwają zdjęcia do serialu Ms. Marvel, który jest produkowany przez Marvel Studios dla platformy Disney+. Przedstawi on tytułową młodą superbohaterkę, która dołącza do MCU i będzie się pojawiać w innych produkcjach. Portal Just Jared opublikował nowe fotki z planu, które po raz pierwszy pokazują pełnym kostium Kamali Khan. Widać, że Marvel znów pokazuje jak świetnie inspirować się komiksem, by pokazać strój protagonistki.

W rolę Ms. Marvel wciela się debiutantka Iman Vellani. Za kamerą stoją Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy i Meera Menon. W obsadzie są także Aramis Knight (Kareem/Red Dagger), Saagar Shaikh (Amir Khan), Rish Shah (Kamran), Zenobia Shroff (Muneeba Khan), Mohan Kapoor (Yusuf Khan), Matt Lintz (Bruno Carrelli), Yasmeen Fletcher (Nakia Bahadir), Laith Nakli (Sheikh Abdullah), Travina Springer (Tyesha Hillman) oraz Laurel Marsden jako Zoe Zimmer.

https://twitter.com/JustJared/status/1388504848941867010

https://twitter.com/MsMarvelNews/status/1388508117101580288

https://twitter.com/MsMarvelNews/status/1388528623234293763

Prace na planie niedługo mają się zakończyć. Serial ma mieć 6 odcinków. Potwierdzono, że po debiucie w Ms. Marvel, superbohaterka będzie mieć dużą rolę w filmie Kapitan Marvel 2.

Ms. Marvel - premiera pod koniec 2021 roku w Disney+.