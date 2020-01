Thor: Love and Thunder - Taika Waitit o dacie rozpoczęcia zdjęć. Czy zna imię Baby Yody?

Thor: Love and Thunder to film, który według rozpiski MCU będzie kończyć 4. fazę uniwersum, więc prawdopodobnie będzie jednym z najważniejszych nadchodzących produkcji. Taika Waititi zdradził, że przenosi się do Sydney w Australii w kwietniu 2020 roku, więc wówczas rozpoczyna się pre-produkcja z jego udziałem. Natomiast na plan mają ruszyć w sierpniu 2020 roku.

Nie wiadomo jednak, czy to wszystko nie ulegnie zmianie z uwagi na pożary, które trawią Australię. Branża filmowa coraz częściej kręci sceny w tamtej okolicy, więc to siłą rzeczy również będzie mieć na to wpływ.

W innej rozmowie na czerwonym dywanie jeden dziennikarz zapytał go o Baby Yodę. Taika Waititi wyreżyserował finał pierwszego sezonu The Mandalorian, więc jest związany z tą postacią i serialem. Reżyser mówi otwarcie, że mały bohater nie nazywa się Baby Yoda i ma określone imię, które on zna, ale nie jest osobą, która może je zdradzić. Być może poznamy je w 2. sezonie serialu.