Sukces Silent Hill 2 Remake. Gra sprzedaje się świetnie

Konami wraz z polskim studiem Bloober Team z powodzeniem przywróciło do życia kultową serię Silent Hill. Remake legendarnej drugiej części osiągnął imponujący kamień milowy sprzedaży zaledwie cztery dni po światowej premierze. Tyle bowiem czasu gra Silent Hill 2 Remake potrzebowała, by rozejść się w nakładzie przekraczającym 1 milion egzemplarzy.

W oficjalnym tweecie Konami poinformowało, że Silent Hill 2 Remake sprzedał się w nakładzie jednego miliona egzemplarzy do 11 października, co jest ogromnym osiągnięciem dla tej produkcji. Produkcji, która jak pamiętamy, zadebiutowała globalnie 7 października tylko na platformach PC oraz PlayStation 5.

Chociaż Konami jeszcze oficjalnie nie potwierdziło, że remake Silent Hill 2 jest najszybciej sprzedającą się grą z całej serii, wiele wskazuje na to, że osiągnięcie miliona sprzedanych egzemplarzy w tak krótkim czasie może ustanowić nowy rekord dla marki. Warto podkreślić, że tytuł ten spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony zarówno krytyków, jak i graczy, co z pewnością przyczyniło się do jego komercyjnego sukcesu.