Thor: Miłość i grom - obyś spotkał kogoś, kto pokocha Cię jak Chris Pratt Hemswortha

Marvel

Premiera filmu Thor: miłość i grom zbliża się wielkimi krokami. Marvel Studios już wcześniej wypuściło do sieci pierwszy zwiastun produkcji, a atmosferę wokół nadchodzącej historii nieustannie podgrzewają kolejne zdjęcia - ze szczególnym uwzględnieniem tych, na których widzimy Natalie Portman w roli Potężnej Thor. Wygląda też na to, że wspólna praca nad filmem znacznie zbliżyła do siebie Chrisa Hemswortha i Chrisa Pratta.

Ekranowy Peter Quill aka Star-Lord udzielił wywiadu serwisowi SFX Magazine, w którym został zapytany o swoje wrażenia z planu Thor: Love and Thunder. Odpowiedź aktora można uznać za jedyny w swoim rodzaju hołd złożony Hemsworthowi. Przekonajcie się sami:

Taika Waititi Po prostu uwielbiam mieć okazję do współpracy z Chrisem Hemsworthem. On jest jak Thor w prawdziwym świecie. Jest najsłodszym gościem, jakiego spotkałem. Prześmiesznym! Tak ciężko pracuje. To było wspaniałe. Pokochałem każdą minutę pracy nad Thorem 4. Jestem tak wdzięczny, że oni zgromadzili nas wszystkich razem. Cudownie było oglądać, jak on (Hemsworth - przyp. aut.) ściąga ekipę do Australii i tam kręciliśmy film, razem z tymi wszystkimi jego szalonymi krajanami. I oczywiście reżyser,. On jest skandalicznie wspaniały. Jego styl jest tak unikalny.

Cóż, po takim wyznaniu Pratta pozostaje nam tylko czekać na polską premierą filmu Thor: Miłość i grom, który do naszych kin wejdzie już 8 lipca. Wcześniej możecie zapoznać się z szeregiem zdjęć i innych materiałów promocyjnych: