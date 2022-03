Thor: Miłość i grom - rozpoczęto kolejne dokrętki do filmu

Źródło: Marvel

Thor: miłość i grom to kolejna produkcja Kinowego Uniwersum Marvela o Bogu Piorunów. Jak podaje Jeff Sneider z The Ankler podobno w ubiegłym tygodniu rozpoczęła się kolejna partia dokrętek do filmu z udziałem Christiana Bale'a, który gra głównego antagonistę projektu. Dla przypomnienia wcześniejsze dokrętki zostały przeprowadzone na początku 2022 roku. Oczywiście jest to stały element przy wielkich blockbusterach, więc nie trzeba się martwić o zakulisowe problemy projektu.

Szczegóły fabuły produkcji nie są znane. Wiadomo, że w widowisku zobaczymy po raz pierwszy na ekranie Potężną Thor, czyli Jane Foster, które znajdzie się w posiadaniu Mjolnira. Bohaterowie w produkcji zmierzą się z Gorrem Rzeźnikiem Bogów. W filmie zobaczymy ponadto drużynę Strażników Galaktyki.

fot. materiały prasowe

Thor: Miłość i grom - obsada

W obsadzie znajdują się Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan i Pom Klementieff.

Thor: miłość i grom - premiera filmu w kinach w USA 8 lipca 2022.

