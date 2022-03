Moon Knight - pierwszy taki projekt MCU od czasu Iron Mana? Klip z nową sceną

fot. Disney+

Pod koniec marca odbędzie się premiera pierwszego odcinka serialu Moon Knight. Będzie to nowa produkcja Marvel Studios i Disney+, która już na etapie promocji pokazuje się z nieco innej strony względem wcześniejszych projektów wytwórni.

Wiele mówi się o niewielkiej liczbie odniesień do całego MCU i chęci skupienia się na postaci, jednak reżyser produkcji, Mohamed Diab w rozmowie z SFX Magazine jest zdania, że Moon Knight może być niezwykle ważną postacią dla całego uniwersum przynajmniej przez kolejną dekadę.

Mogę wam powiedzieć, że widzę go jako ważną postać przez kolejne 10 lat, a nie tylko w następnym projekcie. Jest bardzo interesującą postacią. To prawdopodobnie jedna z ciekawszych postaci, jaką może sportretować na ekranie jakikolwiek aktor. Oscar świetnie się spisuje. Ludzie polubili go już nawet po zwiastunie.

Seriale Kinowego Uniwersum Marvela są bardzo specyficzne, bo nie ma gwarancji powstania drugiego sezonu. Są traktowane niemal jak dłuższe produkcje filmowe z podziałem na odcinki, więc na razie tylko Loki i What If... ? mają potwierdzenie powstania kolejnych odsłon. Diab w tym samym wywiadzie twierdzi, że jest to bardzo ekscytujące, gdy nie masz pewności, jaka przyszłość jest planowana postaciom. Wspomina o WandaVision i Wandzie, która pojawi się teraz w filmie (Doktor Strange w multiwersum obłędu) i nie wiadomo nic na temat ewentualnego 2. sezonu.

Moon Knight

W pierwszych opiniach na temat serialu na Twitterze określano produkcję jako nowy Iron Man. Chodziło nie tylko o ekspresję aktora, ale też o mocne wejście w psychikę postaci i pewną drogę, którą przeszedł Tony Stark. Oscar Isaac nawiązał do tego w jednym z wywiadów i nazwał serial "pierwszym prawdziwym studium postaci Marvela" od czasu Iron Mana z 2008 roku.

Najbardziej podoba mi się to, że jest to eksploracja umysłu, który nie zna samego siebie. Człowiek, który nie zna swojego własnego mózgu. To naprawdę poruszające: do czego zdolny jest umysł, jeśli chodzi o przetrwanie. Ale praca była wymagająca - techniczne wyzwanie wcielenia się w te różne postaci, także pod względem fizycznym... wymagało to wiele energii.

Zobaczcie też nowy fragment z produkcji:

Moon Knight - fabuła i obsada

Moon Knight jest adaptacją komiksów Marvela. Produkcja śledzi losy Marca Spectora - byłego najemnika, który zostaje pozostawiony na śmierć podczas wykonywania zlecenia w Egipcie. Życie ratują mu wyznawcy egipskiego boga Khonshu. Oprócz drugiej szansy otrzymuje również nadludzkie umiejętności, pochodzące od samego bóstwa. Bohater wykorzystuje swój dar, by walczyć z przestępczością.

Moon Knight pojawi się 30 marca 2022 roku na Disney+.