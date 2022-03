Strażnicy Galaktyki 3 - Karen Gillan jako Nebula na nowym zdjęciu zza kulis filmu

Źródło: Marvel

Obecnie trwają zdjęcia do filmu Guardians of the Galaxy Vol.3, kolejnej części przygód drużyny Strażników Galaktyki z Kinowego Uniwersum Marvela. Gwiazda projektu, Karen Gillan, która w produkcji wciela się w postać Nebuli, zamieściła w sieci nowe zdjęcie zza kulis, które pokazuje ją w pełnej charakteryzacji. Należy zwrócić uwagę na pewne elementy makijażu, które sugerują, że powstały zapewne do sceny jakiejś bitwy, w której Nebula odniesie obrażenia. Zdjęcie możecie sprawdzić poniżej.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że w filmie pojawi się znana dobrze fanom komiksów Marvela postać Adama Warlocka.

fot. Instagram Karen Gillan

Strażnicy Galaktyki 3 - obsada

W obsadzie produkcji oprócz wspomnianej Gillan znajdują się Chris Pratt jako Star-Lord, Dave Bautista jako Drax, Will Poulter jako Adam Warlock, Pom Klementieff jako Mantis i Zoe Saldana jako Gamora. Reżyseruje twórca poprzednich części James Gunn.

Strażnicy Galaktyki 3 - film trafi do kin w USA 5 maja 2023 roku.

