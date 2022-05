Thor: Miłość i grom - muskulatura Natalie Portman robi wrażenie na nowym zdjęciu z filmu

marvel studios

Thor: miłość i grom to wyczekiwana przez fanów widowisko, w którym ponownie zobaczymy Thora (Chris Hemsworth) oraz Jane Foster (Natalie Portman), działającą jako Potężna Thor. Tytułowy heros wyrusza w filmie na misję, z jaką nigdy nie miał do tej pory do czynienia: w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. Jego superbohaterska emerytura zostaje przerwana, gdy pojawia się galaktyczny zabójca znany jako Gorr, rzeźnik bogów (Christian Bale).

Ostatni raz Jane Foster widzieliśmy w filmie Thor: Mroczny świat z 2013 roku (i na chwilę w Avengers: Koniec gry, ale ten epizod możemy pominąć). W Avengers: Czas Ultrona z 2015 roku dowiadujemy się, że Thor i Jane Foster się rozstali, ale nigdy nie poznajemy szczegółów. Teraz bohaterka wraca w nowym widowisku, dzierżąc Mjolnira i wyglądając jak Thor. To dla naszego protagonisty będzie niezły szok - zapowiada Taika Waititi.

Waititi w Empire zdradził też, że nie od razu planowano wprowadzenie Potężnej Thor. W momencie pisania właściwiej historii, reżyser zaczął zastanawiać się czy nie byłoby fajnie wprowadzić Jane z powrotem do fabuły?

Nie chcesz, żeby Natalie wróciła i grała tę samą postać, która chodzi ze sprzętem naukowym. Wiesz, kiedy Thor lata, ona zostaje na Ziemi, zastanawiając się: "Kiedy on wróci?". To jest nudne. Chcesz, żeby była częścią tej przygody.

Do sieci trafiło nowe zdjęcie z bohaterami widowiska, które możecie zobaczyć poniżej (na początku galerii):

Thor: Miłość i grom

Thor: miłość i grom - premiera w lipcu 2022 roku tylko w kinach.