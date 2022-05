Thor: Miłość i grom - jaka rola Strażników Galaktyki w filmie? Nowe zdjęcie

fot. materiały prasowe

Thor: miłość i grom to wyczekiwana przez fanów widowisko, w którym ponownie zobaczymy Thora (Chris Hemsworth) oraz Jane Foster (Natalie Portman), działającą jako Potężna Thor. Tytułowy heros wyrusza w filmie na misję, z jaką nigdy nie miał do tej pory do czynienia: w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. Jego superbohaterska emerytura zostaje przerwana, gdy pojawia się galaktyczny zabójca znany jako Gorr, rzeźnik bogów (Christian Bale).

W produkcji zobaczymy też Strażników Galaktyki, z którymi Thor udał się w podróż pod koniec Avengers: Koniec gry. Wielu fanów zastanawia się, jaką rolę odegrają w widowisku, a teraz małą pomoc oferuje hasło zamieszczone na tyle zestawu z zabawkami. Przeczytajcie:

Długi czas po tym, jak Avengersi pokonują Thanosa, Strażnicy Galaktyki muszą przekonać Thora, by ten powrócił na pole bitwy.

zrzut ekranu

Widzimy, że prawdopodobnie w Thorze wciąż będzie siedziała porażka z Thanosem. Chociaż udało się ostatecznie wygrać, doświadczenie walki z nim może być dalej bolesne dla boga piorunów. W zwiastunie widowiska widzimy, że wraca do swojej formy fizycznej, więc nie wiadomo, czy Peter Quill i reszta jego zespołu są w stanie przekonać Thora do tego, by na nowo uwierzył w siebie. Poniżej możecie zobaczyć nowe zdjęcie z widowiska (na początku galerii):

Thor: Miłość i grom

Thor: miłość i grom - premiera w lipcu 2022 roku tylko w kinach.