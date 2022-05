Doktor Strange w multiwersum obłędu - finałowy zwiastun. Jest nawiązanie do WandaVision

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Doktor Strange w multiwersum obłędu to kolejne widowisko Marvel Studios osadzone w MCU, czyli świecie Avengers. Są to spójnie ze sobą powiązane filmy i seriale, które łączy jedna większa historia. Finałowy zwiastun pokazuje drogę bohaterów do tego miejsca i kilka nowych sceny. A do tego mamy niespodziewane postacie na czele z Kapitan Carter, czyli alternatywną wersją Peggy Carter graną przez Hayleu Atwell! Zobaczcie i oceńcie sami.

Doktor Strange 2 - finałowy zwiastun

Doktor Strange 2 - o czym jest film?

W widowisku Doktor Strange w multiwersum obłędu MCU otwiera multiwersum i przesuwa jego granice dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Wybierz się na wyprawę z Doktorem Strangem, który razem z pomocą mistycznych sojuszników, nowych i starych, podróżuje przez niebezpieczne alternatywne rzeczywistości multiwersum, aby stawić czoło tajemniczemu nowemu wrogowi.

W obsadzie są Benedict Cumberbatch, Benedict Wong Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez w roli nowej superbohaterki zwanej America Chavez. Za kamerą stoi Sam Raimi, którego Spider-Man 2 jest uważany za najlepszy film komiksowy w historii.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera 6 maja 2022 roku tylko w kinach.'