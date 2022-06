Thor: miłość i grom - Taika Waititi zdradza powód nagiej sceny z Thorem

fot. Marvel Studios

Thor: miłość i grom będzie czwartą częścią przygód Boga Piorunów, w którego ponownie wciela się Chris Hemsworth. W filmie Thor postanawia odejść na superbohaterską emeryturę. Jest zmęczony ciągłą walką i pragnie odnaleźć wewnętrzny spokój. Jednak jego wakacje zostają zakłócone, gdy pojawia się Gorr Rzeźnik Bogów. Ten złoczyńca obrał sobie za cel zabicie wszystkich bogów świata. Aby go powstrzymać Thor tworzy drużynę, w której skład wchodzą Korg i Valkyrie. Do teamu dołącza również Jane Foster, która niespodziewanie dzierży Mjolnir.

W zwiastunie blockbustera oprócz widowiskowej i kolorowej akcji widzowie zobaczyli również Strażników Galaktyki oraz Russella Crowe'a w roli Zeusa. W końcówce trailera pojawiła się też humorystyczna scena, w której wspomniany grecki bóg obnaża Thora. Superbohater jest nagi, a cenzura zakrywa jego pupę. Scena wywołała sporo dyskusji, więc głos zabrał reżyser superprodukcji - Taika Waititi. Wyjaśnił, że pomysł na to przyszedł na wczesnym etapie pisania scenariusza.

Wszyscy wiedzieliśmy od samego początku, że chcemy to zrobić. Znalazło się to w pierwszym szkicu scenariusza, a Chris też się na to zgodził. Wiesz, myślę, że mając takie ciało jak Chris, to nawet on to rozumie. Byłoby marnotrawstwem się nim nie popisywać.

Reżyser w swoim rozbrajającym stylu jeszcze dodał:

To byłaby zbrodnia przeciwko ludzkości. Musisz zaspokajać masy.

Film otrzymał kategorię wiekową PG-13, co oznacza, że niektóre materiały mogą być nieodpowiednie dla osób poniżej 13. roku życia, w tym mogą zawierać "częściową nagość". W obsadzie oprócz wspomnianego Hemswortha znajdują się również Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan i Pom Klementieff.

Thor: miłość i grom - zdjęcia

Thor: miłość i grom

Thor: miłość i grom - premiera filmu w polskich kinach 8 lipca 2022.