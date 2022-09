Thor: miłość i grom - Baby Thor z mini Mjolnirem. Ma lepsze włosy niż Jason Momoa na plaży o zachodzie Słońca!

Marvel

Jonay Bacallado, ilustrator kostiumów, podzielił się na Instagramie wczesną grafiką koncepcyjną młodej Friggy i małego Odinsona z filmu z Thor: miłość i grom. Baby Thor ma na niej piękne złote włosy i dzierży w dłoni mini Mjolnira. Zobaczcie sami jednego z najpopularniejszych superbohaterów MCU w nowej odsłonie.

Jonay Bacallado podzielił się już wieloma grafikami koncepcyjnymi do Thor: miłość i grom po premierze filmu. Są na nich między innymi boginie i bogowie z MCU, Król Yakan i już dorosły Odinson.

Thor: miłość i grom - urocza grafika z Baby Thorem

Thor: miłość i grom - opis fabuły

Bóg Piorunów (Chris Hemsworth) stoi w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął - konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju. Jednak na emeryturę nie pozwoli mu przejść złoczyńca Gorr (Christian Bale), pragnący wymordować wszystkich bogów. Aby mu się przeciwstawić, superbohater wzywa na pomoc Królewską Walkirię (Tessa Thompson) i Korga (Taika Waititi). Pomoże mu także jego była ukochana, Jane Foster (Natalie Portman), która - ku jego zdziwieniu - posługuje się jego magicznym młotem, Mjolnirem, nie gorzej niż on sam. Razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podróż, by rozwiązać zagadkę zemsty Gorra Rzeźnika Bogów i powstrzymać go, nim będzie za późno. Reżyserem filmu jest Taika Waititi, a producentami Kevin Feige i Brad Winderbaum.

