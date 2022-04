Thor: miłości i grom - nowa grafika z bohaterami filmu MCU. Pada okrzyk: "Za Asgard!"

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. twitter.com/lovethundernews

Nowa grafika związana z filmem Thor: miłość i grom pochodzi z licencjonowanego notatnika, więc wizerunki bohaterowie są w pełni zaczerpnięte z kinowego widowiska. Widzimy tutaj Thora oraz Potężną Thor w kostiumach, ale także Korga oraz Walkirie. Ciekawi jednak okrzyk bojowy Potężnej Thor: "Za Asgard!". Może to mieć związek z Gorrem, rzeźnikiem bogów. Z wycieków różnych figurek i zabawek wiemy, że trafi on do Nowego Asgardu; prawdopodobnie poszukując Thora. Być może nie będzie on sam i dojdzie do bitwy? Taki okrzyk wzmaga jedynie spekulacje.

Thor: miłość i grom - grafiki

Thor: miłość i grom

W głównych rolach filmu MCU występują Chris Hemsworth, Taika Waititi, Tessa Thompson, Christian Bale i Natalie Portman. Na ekranie zobaczymy także takich aktorów jak Chris Pratt (Star-Lord), Jaimie Alexander (Sif), Dave Bautista (Drax), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis), Russell Crowe (Zeus), Sam Neill (fikcyjny aktor grający Odyna), Matt Damon (fikcyjny aktor grający Lokiego), Luke Hemsworth (fikcyjny aktor grający Thora) oraz Melissa McCarthy (fikcyjna aktorka grająca Helę). Bradley Cooper i Vin Diesel podkładają głosy Rocketowi i Grootowi. Za kamerą stoi ponownie Taika Waititi, twórca Thor: Ragnarok.

Thor: miłość i grom - premiera w lipcu 2022 roku w kinach.