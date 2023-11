Thor - Taika Waititi nie był zainteresowany pracą w MCU. Nie czytał komiksów o tej postaci

Marvel

Taika Waititi promuje swój najnowszy tytuł Pierwszy gol. W wywiadach nie brak pytań o jego pracę w MCU nad przygodami Thora. Ragnarok jest uważany za jeden z najlepszych tytułów uniwersum, a Miłość i grom za... jeden z najgorszych. Okazuje się, że reżyser nie dba o te postacie i nigdy nie był zainteresowany pracą nad tymi produkcjami. Co go przekonało?

Taika Waititi o pracy w MCU

- Wiesz co? Nie byłem zainteresowany robieniem tych filmów. Nie miałem ich w planach jako filmowiec tworzący w charakterystycznym stylu. Wówczas byłem jednak biedny, a dopiero co urodziło mi się drugie dziecko. Pomyślałem więc: to byłaby dobra szansa, by mieć za co wyżywić dzieci.

Twórca Thor: Ragnarok i Thor: miłość i grom twierdzi, że przygody Thora w MCU były najmniej popularną franczyzą. Sam przyznaje, że jako dzieciak nie czytał komiksów o Thorze i nawet jak sięgnął po jakiś podczas przygotowania do filmu, nie podobały mu się. Wspomina, że wówczas nie przeczytał w całości nawet jednego komiksu o tym superbohaterze.

Dodał takie słowa o decyzji Marvela, by przyjść do niego:

- Sądzę, że wówczas nie mieli kompletnie pomysłu na tę franczyzę. Pomyślałem: cóż, zadzwonili do mnie, więc naprawdę szukają na dnie dna.

Przypomnijmy, że trwają prace nad Thorem 5, ale wcześniej Waititi potwierdził brak jakiegokolwiek związku z tym projektem. Na razie nie wiadomo, kto go wyreżyseruje.