Thor w reklamie, Deadpool i Marylin Monroe w jednym filmie. Zobacz słynne postacie w dziwnych sytuacjach [GALERIA]

Pixelfaker

Zastanawialiście się kiedyś co by było, gdyby Forrest Gump dołączył do drużyny Kapitana Ameryki w jego konflikcie z Iron Manem? Albo gdyby zamiast Siedmiu Krasnoludków Królewna Śnieżka była otoczona Minionkami? Otóż pewien węgierski artysta ukrywający się pod pseudonimem Pixelfaker postanowił odpowiedzieć na te i wiele innych pytań. Otóż w swoich interesujących graficznych mashupach zebrał ze sobą postacie z filmów, animacji i popkultury w sytuacjach kompletnie do nich niepasujących. I tak między innymi dał Rękawicę Nieskończoności Arnoldowi Schwarzeneggerowi lub zamiast Jokera uczynił Dartha Vadera pacjentem Harley Quinn. W poniższej galerii możecie obejrzeć efekty pracy artysty.