Reklama
placeholder

Void i grupa New Avengers. Nowe grafiki koncepcyjne z Thunderbolts*

Do sieci trafiły nowe grafiki koncepcyjne związane z tegorocznym hitem Marvela - Thunderbolts*. Sprawdźcie, jak został przedstawiony Void, a także cała grupa The New Avengers.
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
zdjęcia thunderbolts* MCU
10. Thunderbolts* - 7,4 (93%) fot. Marvel Studios
Reklama

W Stanach Zjednoczonych za kilka dni pojawi się książka Thunderbolts*: The Art of the Movie. Niektóre grafiki trafiły już jednak do sieci i można zobaczyć je na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter). Pojawił się Void w bardziej monstrualnym wydaniu, niż widzieliśmy dotychczas, a także moment, w którym Valentina Allegra de Fontaine przedstawia światu grupę nowych Avengersów. 

Thunderbolts* - nowe grafiki koncepcyjne

Tak miała wyglądać przeszłość Sentry w MCU! Nowe szczegóły o postaci z Thunderbolts*

Thunderbolts* - fabuła, gdzie oglądać 

Grupa superzłoczyńców zostaje zwerbowana do misji dla rządu. W Thunderbolts* Marvel powołuje do istnienia niekonwencjonalny zespół bohaterów, w skład którego wchodzą Jelena Biełowa, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster i John Walker. Po tym, gdy wpadli w śmiertelną pułapkę zastawioną na nich przez Valentinę Allegrę de Fontaine, grupa rozczarowanych życiem wyrzutków musi wyruszyć na niebezpieczną misję, która sprawi, że będą musieli skonfrontować się z najmroczniejszymi zakamarkami swojej przeszłości. Czy ta dysfunkcyjna drużyna rozpadnie się w drobny mak, czy jednak znajdzie drogę odkupienia i zjednoczy się - jako coś o wiele większego - zanim będzie za późno?

Thunderbolts* jest już dostępne do obejrzenia na Disney+.

Źródło: comicbookmovie

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
zdjęcia thunderbolts* MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,2

2025
Oglądaj TERAZ Thunderbolts* Kryminał

Najnowsze

1 Wicked for Good
-

Nie możecie tego przegapić! Nowy klip z Wicked: Na dobre

2 Superman
-

Kontynuacja Supermana zapowiedziana. Gunn podaje datę premiery

3 Wednesday - sezon 2
-

Kim jest postać Lady Gagi w Wednesday? Sprawdźcie, jak wypadła!

4 Dexter: Zmartwychwstanie - odcinek 9
-

Dexter: Resurrection z pozytywnym odbiorem. Jak wysokie oceny zebrał powrót mordercy?

5 The Paper
-

The Paper dostanie 2. sezon. Czy spin-off Biura zachwyci fanów?

6 Wichrowe wzgórza
-

Billboardy promujące film pojawiły się znikąd. Zaskakująca reklama i nowa wersja klasyka

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e169

Moda na sukces

s38e161

Zatoka serc

s20e16

America’s Got Talent

s2025e172

Anderson Cooper 360

s11e08

The Amazing Race Canada

s2025e176

The Lead with Jake Tapper

s01e88

s01e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
Hell is Us

04

wrz

Gra

Hell is Us
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Maja Ostaszewska
Maja Ostaszewska

ur. 1972, kończy 53 lat

Jack Dylan Grazer
Jack Dylan Grazer

ur. 2003, kończy 22 lat

Garrett Hedlund
Garrett Hedlund

ur. 1984, kończy 41 lat

Paz de la Huerta
Paz de la Huerta

ur. 1984, kończy 41 lat

Holt McCallany
Holt McCallany

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

5

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

7

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV