Void i grupa New Avengers. Nowe grafiki koncepcyjne z Thunderbolts*

fot. Marvel Studios

W Stanach Zjednoczonych za kilka dni pojawi się książka Thunderbolts*: The Art of the Movie. Niektóre grafiki trafiły już jednak do sieci i można zobaczyć je na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter). Pojawił się Void w bardziej monstrualnym wydaniu, niż widzieliśmy dotychczas, a także moment, w którym Valentina Allegra de Fontaine przedstawia światu grupę nowych Avengersów.

Thunderbolts* - nowe grafiki koncepcyjne

Thunderbolts* - fabuła, gdzie oglądać

Grupa superzłoczyńców zostaje zwerbowana do misji dla rządu. W Thunderbolts* Marvel powołuje do istnienia niekonwencjonalny zespół bohaterów, w skład którego wchodzą Jelena Biełowa, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster i John Walker. Po tym, gdy wpadli w śmiertelną pułapkę zastawioną na nich przez Valentinę Allegrę de Fontaine, grupa rozczarowanych życiem wyrzutków musi wyruszyć na niebezpieczną misję, która sprawi, że będą musieli skonfrontować się z najmroczniejszymi zakamarkami swojej przeszłości. Czy ta dysfunkcyjna drużyna rozpadnie się w drobny mak, czy jednak znajdzie drogę odkupienia i zjednoczy się - jako coś o wiele większego - zanim będzie za późno?

Thunderbolts* jest już dostępne do obejrzenia na Disney+.