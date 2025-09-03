Void i grupa New Avengers. Nowe grafiki koncepcyjne z Thunderbolts*
Do sieci trafiły nowe grafiki koncepcyjne związane z tegorocznym hitem Marvela - Thunderbolts*. Sprawdźcie, jak został przedstawiony Void, a także cała grupa The New Avengers.
W Stanach Zjednoczonych za kilka dni pojawi się książka Thunderbolts*: The Art of the Movie. Niektóre grafiki trafiły już jednak do sieci i można zobaczyć je na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter). Pojawił się Void w bardziej monstrualnym wydaniu, niż widzieliśmy dotychczas, a także moment, w którym Valentina Allegra de Fontaine przedstawia światu grupę nowych Avengersów.
Thunderbolts* - nowe grafiki koncepcyjne
Tak miała wyglądać przeszłość Sentry w MCU! Nowe szczegóły o postaci z Thunderbolts*
Thunderbolts* - fabuła, gdzie oglądać
Grupa superzłoczyńców zostaje zwerbowana do misji dla rządu. W Thunderbolts* Marvel powołuje do istnienia niekonwencjonalny zespół bohaterów, w skład którego wchodzą Jelena Biełowa, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster i John Walker. Po tym, gdy wpadli w śmiertelną pułapkę zastawioną na nich przez Valentinę Allegrę de Fontaine, grupa rozczarowanych życiem wyrzutków musi wyruszyć na niebezpieczną misję, która sprawi, że będą musieli skonfrontować się z najmroczniejszymi zakamarkami swojej przeszłości. Czy ta dysfunkcyjna drużyna rozpadnie się w drobny mak, czy jednak znajdzie drogę odkupienia i zjednoczy się - jako coś o wiele większego - zanim będzie za późno?
Thunderbolts* jest już dostępne do obejrzenia na Disney+.
Źródło: comicbookmovie
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
Hell is Us
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 2003, kończy 22 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1963, kończy 62 lat