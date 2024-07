fot. materiały prasowe

Thunderbolts* to kolejna produkcja z Kinowego Uniwersum Marvela, która niebawem zadebiutuje. Aktorzy pojawili się w trakcie San Diego Comic-Con na scenie, ale nie zdradzono wiele nowego na temat nowego filmu z tego świata. Jednak dzięki informacjom opublikowanym przez Marvel Studios dowiedzieliśmy się, w kogo wcieli się Geraldine Viswanathan. Do tej pory jej rola była tajemnicą.

Okazuje się, że postać aktorki ma na imię Mel. Fani komiksów mogą od razu pomyśleć o postaci Melissy Gold, czyli Songbird. Ta bohaterka posiada naddźwiękowe umiejętności sonicznego głosu. Na ten moment nie wiadomo, czy użyje ich też w filmie. Ta postać występowała jednak w drużynie Thunderbolts na kartach komiksów. Tak aktorka wypowiedziała się o swojej roli:

Ona żyje w świecie Valentiny. Jestem jej taką trochę prawą ręką. Głosem rozsądku: "Poczekaj chwilę. Kto to jest i co robi?" Pracujemy ze sobą blisko, co jest spełnieniem marzeń - to w końcu Julia Louis Dreyfus!

Thunderbolts* - nowe logo filmu

W sieci zadebiutowało też nieco inne logo produkcji:

Thunderbolts* - potwierdzona obsada

W grupie są Red Guardian Yelena Belova, Bucky/Zimowy żołnierz, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen.