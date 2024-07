Florence Pugh zszokowana powrotem RDJ do MCU. Szczegółowy opis klipu z Thunderbolts*

fot. Marvel Studios

Jak zwykle, na tegorocznym Comic-Conie ujawniono nowe informacje na temat nadchodzących projektów MCU. Pisaliśmy już, że pojawiły się między innymi klipy z Kapitana Ameryki 4 i Fantastycznej Czwórki. Teraz do tego grona dołączyło Thunderbolts* aka „Legion Samobójców Marvela” – jak ochrzciło drużynę wielu fanów.

Poniżej możecie zobaczyć szczegółowy opis pokazanego wideo, wypowiedź Kevina Feige odnośnie tytułu i reakcję Florence Pugh na szokujący powrót Roberta Downeya Jr. do uniwersum.

Comic-Con – Kevin Feige o tytule Thunderbolts*

Kevin Feige podczas Comic-Conu potwierdził, że dopiero pod koniec seansu Thunderbolts* widzowie dowiedzą się, dlaczego umieszczono tajemniczą gwiazdkę w tytule. Podkreślił jednak, że nazwa nie powstała na cześć Thaddeusa „Thunderbolta” Rossa, jak spekulowani fani, gdy potwierdzono pojawienie się bohatera w filmie.

Comic-Con – opis klipu z Thunderbolts*

Brandon Davis, redaktor portalu ComicBook, opisał także klip, który pokazano podczas wydarzenia. Na początku pojawia się Yelena, pukająca do drzwi Alexeja. Bohater próbuje ukryć fakt, że ma bałagan w pokoju. Następnie pyta Yelenę, co ją do niego sprowadza, a ta odpowiada, że "coś jest z nią nie tak" i w ten sposób kończy się scena.

Następnie na ekranie pokazują się kolejne fragmenty: Bucky wchodzi na salę sądową i czyta artykuły na swój temat; Yelena toczy walkę na korytarzu, podobną do tej stoczonej przez Czarną Wdowę w Iron Manie 2, po czym zaczyna przeszukiwać pokój i znajduje wykresy, zanim zostanie trafiona przez agenta; Ghost przychodzi, by jej pomóc; "Bob" wchodzi do pokoju ubrany w szpitalny fartuch, a drzwi za nim zostają zamknięte na klucz. Yelena wyjaśnia, że ​​jest płatną zabójczynią i dowiedziała się, że ktoś chce ich wszystkich zabić. Gdy pojawia się Valentina, Bucky nie wygląda na zadowolonego i zakłada swoje ramię z vibranium.

Muzyka sprawia, że ​​cały film wydaje się nieco deliryczny. Z kolei ciemna kolorystyka dodaje mu przyziemności i mrocznego klimatu. W klipie jest także scena, która może rozgrywać się w wieży Avengersów.

Florence Pugh zszokowana powrotem RDJ do MCU

Jedną z najbardziej szokujących informacji, które ujawniono na Comic-Conie, jest powrót Roberta Downeya Jr. do MCU. Aktor, który przez wiele lat grał Iron Mana i stał się twarzą franczyzy, nie zagra jednak jakiegoś wariantu superbohatera, jak spekulowano, a kultowego złoczyńcę z komiksów - Doktora Dooma.

Ta wiadomość wstrząsnęła nie tylko fanami. W serwisie X pojawił się klip z reakcją Florence Pugh na wielki powrót Roberta Downeya Jr. do MCU. Widać, że aktorka, która w Thunderbolts* gra Yelenę, jest zszokowana tą rewelacją.

Thunderbolts* - potwierdzona obsada

W grupie są Red Guardian Yelena Belova, Bucky/Zimowy żołnierz, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen.