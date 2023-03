Thunderbolts - wiadomo w kogo wcieli się Steven Yeun? Moce tej postaci nie znają limitów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ostatnio portal Deadline poinformował, że nominowany do Oscara za rolę w Minari, Steven Yeun dostał kluczową rolę w widowisku Marvel Studios zatytułowanym Thunderbolts. Dziennikarz stwierdził, że ta rola ważna jest nie tylko dla tej produkcji, ale też całego MCU. Yeun przede wszystkim jest znany z serialu The Walking Dead, a ostatnio mogliśmy go oglądać w filmie Nie!.

Od czasu potwierdzenia, że Yeun dołączy do MCU, fani spekulowali, kogo aktor mógłby zagrać w nadchodzącym filmie, a wielu dochodziło do wniosku, że będzie to Sentry. Już wcześniej pojawiały się plotki, że postać ta będzie antagonistą wspomnianego filmu, ale brakowało konkretów. Teraz informator z Twittera CanWeGetToast potwierdził, że Yeun ma zagrać Sentry'ego w nadchodzącym filmie Thunderbolts. Jego informacje często się sprawdzały, ale i tak należy traktować je w kategoriach plotki i z odpowidnim dystansem. Jak słusznie jednak zauważył, ma nadzieję, że gdy Sentry "odpali" swoje moce, jego włosy zmienią się na żółte, co przypominać będzie postać Son Goku z anime Dragon Ball.

Marvel - kim jest Sentry?

To wyjątkowo potężny nadczłowiek, którego moce wydają się nie mieć żadnego limitu. Znał tożsamość Spider-Mana, działał przed Fantastyczną Czwórką, przyjaźnił się z Hulkiem i współpracował z X-Menami. Dlaczego więc w nowej produkcji MCU miałby być antagonistą?

Sentry ma mroczną stronę, która nazywa się Void i może być nawet uznana za zagrożenie dla całej ludzkości. To potwór, który wykorzystuje największe lęki swojego wroga - w komiksach zamordował ponad milion ludzi na Mahattanie i doprowadził Hulka do szału, a to tylko niektóre z jego przewinień.

W grupie Thunderbolts są Red Guardian Yelena Belova, Bucky/Zimowy żołnierz, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen. Ekipę ma zebrać Valentina Allegra de Fontaine, którą ponownie zagra Julia Louis-Dreyfus. Za kamerą stanie Jake Schreier, a autorem scenariusza jest Eric Pearson.

Thunderbolts - premiera 26 lipca 2024 roku.