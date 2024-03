Thunderbolts - wideo z planu filmu MCU. Drobna zmiana tytułu i nowy strój Czarnej Wdowy

Marvel

Marvel Studios opublikował wideo w swoich mediach społecznościowych, podobnie jak aktorka Florence Pugh. Wychodząc ze swojej przyczepy aktorka wyjaśnia, że nic nie może pokazać i mówić, ale jednak ostatecznie widzimy parę ciekawostek. Przede wszystkim pokazała swój nowy kostium Czarnej Wdowy (wszyscy zakładają, że ostatecznie przyjmie to miano po siostrze), scenografię w studiu, ekrany podczas kręcenia sceny oraz nowe logo Thunderbolts, które zdradza drobną zmianę tytułu. Zauważcie, że z jakichś niewiadomych przyczyn brzmi on teraz tak: Thunderbolts*. Dodano gwiazdkę na koniec, ale nikt nie wie, co to ma oznaczać.

Thunderbolts - wideo z planu

Thunderbolts - obsada

W grupie są Red Guardian Yelena Belova, Bucky/Zimowy żołnierz, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen. W plotkach sugerowano powroty Rachel Weisz i Laurence'a Fishburne'a, ale nie zostało to potwierdzone.

Red Guardian / David Harbour

Szczegóły fabuły widowiska MCU nie są znane. Prace na planie trwają w Atlancie w Stanach Zjednoczonych. Premiera w 2025 roku.