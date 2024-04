Thunderbolts* - zdjęcia z planu. Duch z nowym kostiumem; Yelena Belova w tle!

fot. Marvel

Reklama

Zdjęcia do filmu Thunderbolts wciąż trwają. Do sieci trafiły intrygujące fotografie z planu, które ukazują paru aktorów. Pokazano między innymi nowy kostium Ducha, noszony przez Hannah John-Kamen. Tym razem strój nie ma białych elementów! Wygląda na to, że będzie całkowicie czarny bądź grafitowy. Wyłapano również Florence Pugh, Julię Louis-Dreyfus oraz Geraldine Viswanathan.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Atlanta Filming (@atlanta_filming) ROZWIŃ ▼

Thunderbolts* - obsada, produkcja, premiera

Do obsady filmu ma należeć także Sebastian Stan, który ponownie wcieli się w Bucky'ego Barnesa. Nie zabraknie również Davida Harboura, Wyatta Russella oraz Olgi Kurylenko. Postać Sentry'ego zostanie odegrana przez Lewisa Pullmana, który przejął rolę po szokującej rezygnacji Steve'a Yeuna. Z kolei Viswanathan zastąpiła Ayo Edebiri, która opuściła projekt z powodu harmonogramu. Nie wiadomo jednak, w kogo wcieli się aktorka.

Red Guardian / David Harbour

Reżyserem Thunderbolts* jest Jake Schreier, a scenariuszem zajęli się Eric Pearson, Lee Sung Jin oraz Joanna Calo.

Data światowej premiery została zaplanowana na 2 maja 2025 roku.

Marvel - pełna chronologia MCU. Od filmu Iron Man po rok 2025