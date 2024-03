Thunderbolts - wideo z planu zdradziło więcej niż sądziliśmy. To jedna z kluczowych scen

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Jak zawsze dobrze poinformowany Daniel Richtman twierdzi, że w tej chwili na planie Thunderbolts sceny w specjalnym więzieniu, w którym tytułowa grupa odnajduje przepotężnego Senty'ego. Jego rola w tej fabule ma być bardzo ważna. To właśnie tę scenografię widzieliśmy w wideo z planu, a zdecydowanie w reakcjach było widać, że wiele osób skojarzyło to z czymś w rodzaju więzienia. Wcześniej sugerowano, że Sentry będzie w niewoli, ale w tej chwili nie do końca wiadomo, jaka tak naprawdę ma być jego rola w tej historii. Złoczyńcą może być ktoś inny.

Przypomnijmy, że Sentry to jedna z najpotężniejszych postaci, które pojawią się w MCU. W skrócie można jego moce porównać do Supermana.

Thunderbolts - obsada

W grupie są Red Guardian Yelena Belova, Bucky/Zimowy żołnierz, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen. W plotkach sugerowano powroty Rachel Weisz i Laurence'a Fishburne'a, ale nie zostało to potwierdzone.

Szczegóły fabuły widowiska MCU nie są znane. Prace na planie trwają w Atlancie w Stanach Zjednoczonych. Premiera w 2025 roku.