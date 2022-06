Harley Quinn - jest zwiastun 3. sezonu i data premiery. Pojawią się Trybunał Sów i... James Gunn!

Warner Bros./HBO Max

Harley Quinn, bez dwóch zdań jeden z najlepszych z wciąż emitowanych seriali superbohaterskich, już niebawem zadebiutuje ze swoim 3. sezonem. Do sieci właśnie trafił zwiastun, który ujawnia, że pierwsze 3 odcinki nadchodzącej odsłony serii ukażą się w HBO Max 28 lipca - kolejne będą natomiast udostępniane w serwisie streamingowym co tydzień aż do 15 września.

Na co mogą liczyć wierni fani animacji w 3. sezonie? Jak zapewniają jego twórcy, odbiorcy powinni nastawiać się na "jeszcze więcej krwi i dziwactw". Podkładająca głos tytułowej antybohaterce Kaley Cuoco wyjawia z kolei, że relacja Harley i Poison Ivy będzie nawet "silniejsza" niż dotychczas, choć z drugiej strony stanie się jednocześnie "bardziej szalona".

Nie zabraknie również niespodzianek fabularnych: trailer i wcześniejsze zapowiedzi autorów produkcji wyraźnie sugerują pojawienie się w ekranowej historii Trybunału Sów (choć nie wiemy, czy nie będzie to humorystyczna wariacja na temat grupy złoczyńców) i... Jamesa Gunna. Co w opowieści robi reżyser filmów Strażnicy Galaktyki i Legion samobójców: The Suicide Squad? No cóż, zobaczcie sami: