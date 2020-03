Tigertail - zobacz zwiastun nowego dramatu Netflixa

Tigertail to opowieść o romansie, rodzinie i współczuciu. Reżyser Alan Yang opublikował dziś pierwszy zwiastun swojego wielopokoleniowego dramatu. Napisał: proszę, podziel się nim z każdym, kto potrzebuje dziś dwuminutowej ucieczki, zwłaszcza z Amerykanami z Azji, którzy mierzą się z bezprecedensowym okresem w naszej historii. Ten film to miłosny list do mojej rodziny i wszystkich azjatyckich imigrantów.

W Tigertail młody Pin-Jui (Hong-Chi Lee) - pracownik fabryki - przenosi się z Tajwanu do Stanów Zjednoczonych, aby zyskać lepsze życie, pozostawiając kobietę, którą kocha. W Ameryce przeżywa lata monotonnej pracy i zaaranżowanego małżeństwa pozbawionego miłości. Po latach mężczyzna wspomina dawno utraconą miłość i swoją podróż, jednocześnie próbując naprawić relacje z córką. Bohater, nie chcąc ryzykować samotnej emerytury, postanawia na nowo połączyć się z przeszłością i w końcu zbudować życie o jakim zawsze marzył.

Zobaczcie zwiastun filmu:



Tigertail - premiera już 10 kwietnia br. tylko na Netflix.