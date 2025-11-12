placeholder
Reklama
placeholder

Twórczyni "aktorki" AI o przyszłości branży. "Żyję w innej przyszłości"

Po przedstawieniu światu Tilly Norwood, "aktorki" AI, wiele osób miało nadzieję, że jest to tylko żart lub satyra, a twórczyni wycofa się z tego pomysłu. Tak się nie stało - w wywiadzie z Variety Eline Van der Velden​ dzieli się dalej swoimi poglądami i broni własnego projektu.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Tilly Norwood 
AI sztuczna inteligencja
„Tilly Norwood” aktorka AI fot. YouTube@Particle6TV
Reklama

Jakiś czas temu świat obiegła szokująca informacja o istnieniu Tilly Norwood - "aktorki" AI. Wytwór sztucznej inteligencji został zaprezentowany za pomocą paru nagrań w rozmaitych sytuacjach, w których zwykle widujemy prawdziwych aktorów - na czerwonym dywanie czy podczas talk-show. Tilly Norwood obecnie poszukuje pracy, co od razu spotkało się z negatywnym odbiorem w Internecie. Internauci, ale i nie tylko oni, są oburzeni pojawieniem się takiego tworu. Panuje przekonanie, że jest to nieetyczne względem prawdziwych aktorów, którzy mogliby stracić pracę z powodu Tilly. SAG-AFTRA, czyli amerykański związek zawodowy zrzeszający aktorów i ich reprezentantów, otwarcie sprzeciwiła się tej praktyce i skrytykowała twórczynię całego projektu - Eline Van der Velden.

Toy Story 5 - zwiastun animacji. Zabawki kontra sztuczna inteligencja

Teraz Variety porozmawiało z holenderską komiczką. Co ciekawego powiedziała o przyszłości świata, AI i swoim projekcie? Zebraliśmy dla Was najciekawsze informacje z wywiadu:

  • Eline Van der Velden jest przekonana, że w przyszłości zobaczymy więcej aktorek AI. 
  • Uważa, że branża kreatywna nie powinna się obawiać nowej technologii, ale przejąć inicjatywę, aby nie wpadła ona w ręce osób o czysto technologicznych zainteresowaniach.
  • Użycie generatywnej sztucznej inteligencji będzie postępować w miarę kolejnych lat. W przyszłym roku możemy ujrzeć kilka efektów specjalnych w wielkich kinowych filmach stworzonych za pomocą AI. Z czasem przyjdzie pora na pełnometrażowe produkcje stworzone za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji. Uważa, że ludzie nie zauważą różnicy, bo interesuje ich głównie narracja.
  • Nie spodziewała się takiego oburzenia i kontrowersji. "Żyję w bańce AI. [...] Żyję w innej przyszłości." Uważa też, że w Wielkiej Brytanii sprzeciw był znacznie mniejszy niż w USA.
  • Tilly Norwood to połączenie kreatywności i AI. Sztuczna inteligencja pomogła w wykreowaniu wizualnej strony "aktorki", ale całe jej tło, zachowanie i osobowość została wymyślona i napisana przez człowieka.
  • Na sam koniec zachęciła więcej osób do zabawy narzędziami AI.

Źródło: variety.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Tilly Norwood 
AI sztuczna inteligencja
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Iluzja 3
-

Pierwsze recenzje filmu Iluzja 3. Absurdalna magia i brak logiki, ale dobra rozrywka?

2 Death Stranding 2
-

Z gry do rzeczywistości. Kojima zapowiada prawdziwy egzoszkielet z Death Stranding 2 On The Beach

3 1. Diuna: Część druga – kurs: 1.35
-

Kinowa Diuna kończy zdjęcia, serialowa dopiero je zaczyna. Nowe nazwiska w obsadzie

4 Elden Ring: Nightreign - The Forsaken Hollow
-

Elden Ring Nightreign otrzyma DLC! The Forsaken Hollows wprowadzi nowe postacie i bossów

5 Toy Story 5
-

Toy Story 5 - zwiastun animacji. Zabawki kontra sztuczna inteligencja

6 Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 8 (finał sezonu)
-

Obcy: Ziemia - będzie 2. sezon. Decyzja zapadła

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e05

Agenci NCIS

s2025e219

Moda na sukces

s27e07

Wielkie projekty

s04e09

s38e221

Zatoka serc

s42e48

s34e09

Dancing with the Stars

s2025e221

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ryan Gosling
Ryan Gosling

ur. 1980, kończy 45 lat

Anne Hathaway
Anne Hathaway

ur. 1982, kończy 43 lat

Cote de Pablo
Cote de Pablo

ur. 1979, kończy 46 lat

Radha Mitchell
Radha Mitchell

ur. 1973, kończy 52 lat

Tamala Jones
Tamala Jones

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV