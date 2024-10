Timothée Chalamet jako Marty Reisman na planie zdjęciowym. Wygląda podobnie?

fot. Warner Bros. Pictures

Marty Supreme to fabularyzowana biografia amerykańskiego mistrza ping-ponga, której zdjęcia właśnie powstają w Nowym Jorku. Choć szczegóły fabularne pozostają tajemnicą, wiadomo, że film będzie luźno opierać się na życiu Marty'ego Reismana, w którego wciela się Timothée Chalamet. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu. Zobaczcie i oceńcie sami tę charakteryzację.

Marty Supreme - Timothée Chalamet jako mistrz ping-ponga [ZDJĘCIA]

Marty Supreme - co wiadomo o filmie?

Do obsady należą również Gwyneth Paltrow, raper Tyler the Creator, Odessa A’zion, iluzjonista Penn Jillette, Kevin O’Leary oraz filmowiec Abel Ferrara. Reżyserem jest Josh Salfdie, który napisał również scenariusz we współpracy z Ronaldem Bronsteinem. Do producentów należą Eli Bush, Anthony Katagas, Chalamet oraz Salfdie. Studio A24 jest odpowiedzialne za tę produkcję.

Głównym protagonistą jest Marty Reisman, który w latach 1946-2002 zdobył aż 22 tytuły i pięć brązowych medali na mistrzostwach świata w tenisie stołowym. Za swój niekonwencjonalny styl był nazywany "magikiem tenisa stołowego". Mężczyzna zmarł w 2012 roku.

Marty Supreme nie jest pierwszą produkcją o tym sportowcu - dwa lata po jego śmierci powstał dokument Fact or Fiction: The Life & Times of a Ping Pong Hustler o jego karierze.